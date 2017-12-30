17-летний подросток вместе с сообщниками завладел 4 млн грн в результате мошеннических операций с валютой,передает со ссылкой на .

В июле 2017 он из Черниговской области переехал в . В столице вступил в сговор с мужчиной и женщиной, сообщает прокуратура .

Мужчина размещал объявления интернете об обмене иностранной валюты по выгодному курсу. Юноша вместе с женщиной снимали помещения под пункт обмена валют. Они обязательно имели запасной выход.

Покупатели отдавали деньги парню и он бежал с ними.

Расследование установило его причастность к совершению преступления в 4 эпизодах. Преступники завладели средствами на сумму 3 млн 876 тыс. грн.

За совершение преступлений подростку грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Голосеевском районе неизвестный похитил деньги киевлянина, который хотел обменять валюту в "липовом" обменнике. Происшествие произошло 30 ноября по ул. Владимирской. Об этом сообщили в столичной полиции.

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