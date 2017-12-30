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Жванецкий: Неподвижность власти такая, что вызывает желание стукнуть снизу палкой туда: что там у них происходит?
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30.12.2017 02:30
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Нынешний президент РФ Владимир Путин будет снова переизбран в марте
2018 года, уверен сатирик и писатель Михаил Жванецкий. Писатель
раскритиковал псевдопатриотические настроения в РФ Фото: Наталья
Жванецкая / Facebook Жванецкий уверен, что нынешний президент РФ
Владимир Путин будет снова переизбран.По его словам, "неподвижность
власти такая, что вызывает желание стукнуть снизу палкой туда: что
там у них происходит?"."Понимаете, казалось бы, жизнь – она
все лучше. Захожу в магазин – вроде все есть. Промтоварный,
продуктовый – я по-прежнему их так называю. Все есть, очередей нет,
казалось бы – мы должны быть довольны. Но вот поднимается
какая-то такая сила… С одной стороны, она называется
"патриотическая". С другой стороны, она называется "русская". С
третьей стороны, какая-то она такая кондовая… Вот поднимается
она – и от этого становится так тошно…" – добавил
Жванецкий.Сатирик подчеркнул, что патриотизм "вообще не может быть
профессией"."Он должен с кем-то воевать, он должен кого-то
ненавидеть, он не может никого любить. И все эти разговоры "мы
любим нашу страну" кончаются тем, что "мы ненавидим весь
мир", – пояснил Жванецкий.Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года.
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