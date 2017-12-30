Нынешний президент РФ Владимир Путин будет снова переизбран в марте 2018 года, уверен сатирик и писатель Михаил Жванецкий. Писатель раскритиковал псевдопатриотические настроения в РФ Фото: Наталья Жванецкая / Facebook Жванецкий уверен, что нынешний президент РФ Владимир Путин будет снова переизбран.По его словам, "неподвижность власти такая, что вызывает желание стукнуть снизу палкой туда: что там у них происходит?"."Понимаете, казалось бы, жизнь – она все лучше. Захожу в магазин – вроде все есть. Промтоварный, продуктовый – я по-прежнему их так называю. Все есть, очередей нет, казалось бы – мы должны быть довольны. Но вот поднимается какая-то такая сила… С одной стороны, она называется "патриотическая". С другой стороны, она называется "русская". С третьей стороны, какая-то она такая кондовая… Вот поднимается она – и от этого становится так тошно…" – добавил Жванецкий.Сатирик подчеркнул, что патриотизм "вообще не может быть профессией"."Он должен с кем-то воевать, он должен кого-то ненавидеть, он не может никого любить. И все эти разговоры "мы любим нашу страну" кончаются тем, что "мы ненавидим весь мир", – пояснил Жванецкий.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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