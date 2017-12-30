Российскому специалисту по блокчейну и криптовалютам Павлу Лернеру, которого 26 декабря похитили в Киеве и освободили спустя два дня, "очень повезло, что остался жив", считает нардеп от "Народного фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.38 | комментариев: Лернера похищали в Киеве Фото: Павел Лернер / Facebook Выкуп Лернер заплатил биткоинами.По словам нардепа, похищенному "очень повезло, что он остался жив".У похитителей российский специалист находился в течение полутора дней. Геращенко назвал состояние освобожденного шоком.40-летний гражданин России Лернер, который имеет вид на жительство в Польше и ведет в Украине ряд стартапов, перестал выходить на связь в середине дня 26 декабря. Поздно вечером его знакомые обратились с заявлением о похищении в Оболонское райуправление полиции Киева.Заявительница по этому делу рассказала, что неизвестные лица в темной одежде и балаклавах силой затащили Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ) и увезли в неизвестном направлении. Похищение произошло близко от его места работы – офисного центра на улице Степана Бандеры.Сегодня источник издания "Страна" в Национальной полиции Украины проинформировал, что Лернера освободили сами похитители, выбросив на трассе. В похищении мужчины в Киеве принимали участие шесть человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом виде. На данный момент в мире существует больше 2 тысяч криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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