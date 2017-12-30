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Российский специалист по криптовалютам, которого похищали в Киеве, отдал злоумышленникам более $1 млн в биткоинах
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30.12.2017 02:38
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Российскому специалисту по блокчейну и криптовалютам Павлу Лернеру,
которого 26 декабря похитили в Киеве и освободили спустя два дня,
"очень повезло, что остался жив", считает нардеп от "Народного
фронта", член коллегии МВД Антон Геращенко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Вчера 23.38 | комментариев: Лернера
похищали в Киеве Фото: Павел Лернер / Facebook Выкуп Лернер
заплатил биткоинами.По словам нардепа, похищенному "очень повезло,
что он остался жив".У похитителей российский специалист находился в
течение полутора дней. Геращенко назвал состояние освобожденного
шоком.40-летний гражданин России Лернер, который имеет вид на
жительство в Польше и ведет в Украине ряд стартапов, перестал
выходить на связь в середине дня 26 декабря. Поздно вечером его
знакомые обратились с заявлением о похищении в Оболонское
райуправление полиции Киева.Заявительница по этому делу рассказала,
что неизвестные лица в темной одежде и балаклавах силой затащили
Лернера в автомобиль марки Mercedes-Benz Vito (госномер АА 2063 МТ)
и увезли в неизвестном направлении. Похищение произошло близко от
его места работы – офисного центра на улице Степана
Бандеры.Сегодня источник издания "Страна" в Национальной полиции
Украины проинформировал, что Лернера освободили сами похитители,
выбросив на трассе. В похищении мужчины в Киеве принимали участие
шесть человек.Криптовалюта – виртуальная денежная единица. Она
не контролируется ни одним банком, у нее нет купюр и банкнот, а все
транзакции проводятся только в интернете и доступны в открытом
виде. На данный момент в мире существует больше 2 тысяч
криптовалют, самые популярные из них – Bitcoin (биткоин) и
Ethereum (эфириум).
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