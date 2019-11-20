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На , которому 120 лет, заметили Грету Тунберг
20.11.2019 16:08
На фотографии, которой почти 120 лет, обнаружили девочку, похожую на Грету Тунберг
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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