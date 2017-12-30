Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунинг отметила, что китайское судно, которое якобы в обход санкций переливало нефтепродукты на судно КНДР 19 октября, с августа не заходило в порты государства. На суда КНДР нефтепродукты переливают в открытом море Фото: ЕРА Она отметила, что китайское судно, которое якобы переливало нефтепродукты на судно КНДР 19 октября, с августа не заходило в порты Китая, следовательно, по ее мнению, отчеты "не соответствуют фактам".Представитель МИД подчеркнула, что Китай "всегда выполнял" касающиеся КНДР резолюции Совета Безопасности ООН.По ее словам, государство "никогда не позволяет" китайским компаниям и гражданам нарушать резолюции ООН.По данным разведки США, с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном море. Соответствующие спутниковые снимки опубликовала южнокорейская газета The Chosun Ilbo.Президент США Дональд Трамп заявил о том, что разочарован поставками нефти в КНДР.Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что нефть в КНДР, нарушая санкции ООН, по меньшей мере три раза за последние несколько месяцев поставляли российские танкеры. По данным агентства, до начала осени поставки были прямо в порты Северной Кореи, а в октябре и ноябре ее начали перекачивать в открытом море.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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