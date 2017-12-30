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Китай опроверг обвинения в поставках нефти Северной Корее
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30.12.2017 02:52
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Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чунинг отметила, что китайское судно,
которое якобы в обход санкций переливало нефтепродукты на судно
КНДР 19 октября, с августа не заходило в порты государства. На суда
КНДР нефтепродукты переливают в открытом море Фото: ЕРА Она
отметила, что китайское судно, которое якобы переливало
нефтепродукты на судно КНДР 19 октября, с августа не заходило в
порты Китая, следовательно, по ее мнению, отчеты "не соответствуют
фактам".Представитель МИД подчеркнула, что Китай "всегда выполнял"
касающиеся КНДР резолюции Совета Безопасности ООН.По ее словам,
государство "никогда не позволяет" китайским компаниям и гражданам
нарушать резолюции ООН.По данным разведки США, с октября китайские
суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские
корабли в Западном море. Соответствующие спутниковые снимки
опубликовала южнокорейская газета The Chosun Ilbo.Президент
США Дональд Трамп заявил о том, что разочарован поставками
нефти в КНДР.Reuters со ссылкой на собственные источники
утверждает, что нефть в КНДР, нарушая санкции ООН, по меньшей мере
три раза за последние несколько месяцев поставляли российские
танкеры. По данным агентства, до начала осени поставки были прямо в
порты Северной Кореи, а в октябре и ноябре ее начали перекачивать в
открытом море.С 2006 года Северная Корея произвела шесть
испытаний ядерного оружия и десятки запусков
баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела
запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа
"Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына,
это стало завершением процесса создания "государственных
ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил
новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе
делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом
документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до
89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в
КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа,
стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и
сельскохозяйственной продукции.
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