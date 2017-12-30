Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге, в результате которого 18 человек пострадали. Об этом сообщает сайт SITE, который мониторит информационную активность экстремистов, передает со ссылкой на РИА “Новости”.

“Террористическая группировка „Исламское государство“ взяла на себя ответственность за взрыв в супермаркете в Петербурге”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких человек.

Как сообщал в Петербурге произошел взрыв, в результате которого пострадали 18 человек.

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