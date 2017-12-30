Электрокар Chevrolet Corvette во время испытаний разогнали до 220 миль в час (около 350 км/ч),передает со ссылкой на .

В 2016 году компания Genovation Cars пообещала создать электрический автомобиль, способный набирать скорость свыше 200 миль в час.

За год инженеры опубликовали видео с результатами работы.

Электрокар также будет иметь запас хода 130 миль (около 200 км), мощность двигателя 800 л.с., крутящий момент 950 Нм.

Автомобиль представят в июне 2018 года в рамках Consumer Consumer Show. Ориентировочно авто будет стоить $ 75 тыс.

Шведский автомобильный концерн начал разработку первого электрического автомобиля бренда.

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