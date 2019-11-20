Президент РФ Владимир Путин считает непонятными заявления украинского коллеги Владимира Зеленского об изменении закона о статусе Донбасса: по его мнению, возможные новые законы, не согласованные с "ДНР" и "ЛНР", заведут ситуацию в регионе в тупик.

"Сейчас все чаще и чаще звучат тезисы о том, что минские соглашения должны быть пересмотрены, что принятый Радой, парламентом страны, закон об "Особом статусе Донбасса" должен быть заменен каким-то другим, на что президент Зеленский сказал - наверное, можно это сделать, но я правда не знаю, каким. Вот как мы должны оценивать такие заявления? Для меня не понятно, я думаю, и для вас не понятно, если это не понятно для самого президента Зеленского, может быть новый закон, а каким он должен быть, он пока не знает", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Он подчеркнул, что предыдущий закон о статусе Донбасса был согласован с ДНР и ЛНР.

"Никакие другие законы, не согласованные с ЛНР, ДНР, работать не будут, они заведут ситуацию только в тупик", - добавил российский президент.

Российский президент Владимир Путин назвал идеи пересмотреть "Минские соглашения" конрпродуктивными для урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, пересмотр неприемлем.

Ранее эти идеи и варианты пересмотреть "Минские соглашения" озвучили в партии "Слуга народа", а также по этой теме высказывался Министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему, реальные шаги по разведению сил и средств в Донбассе были сделаны, заявил российский лидер Владимир Путин.

"На мой взгляд, (Зеленский) реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе и на Донбассе. Насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Определенные шаги позитивные все-таки были сделаны: я имею в виду разведение сил и средств в двух населенных пунктах, хотя вчера еще военные докладывали, что обстрелы с украинской стороны продолжаются", - сказал Путин.

При этом Путин заявил, что у него нет отношений с Зеленским:

"Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких! Я его не видел никогда, мы с ним не знакомы, по телефону разговаривали. Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний", - сказал Путин, выступая на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира