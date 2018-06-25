17-летнего Даниила и 16-летнего Олега, подозреваемых в нападении на лагерь ромов, взяли под стражу на 60 дней без права залога. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.50 | комментариев: Двум нападавшим на лагерь ромов избрали меру пресечения Скриншот: zaxid.net В ходе закрытого судебного заседания, которое прошло 25 июня, 17-летнего Даниила и 16-летнего Олега взяли под стражу. Родители подозреваемых отказались давать комментарии.Адвокат одного из подозреваемого Виктор Пономаренко сообщил, что будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. По его мнению, мера пресечения излишне строгая.В отношении подростков открыто уголовное дело по ст/ 296 УК Украины (хулиганские действия с тяжелыми последствиями). Максимальное наказание по ней – тюремный срок до семи лет.Дела в отношении других участников нападения будут рассматривать 26 июня.Вечером 23 июня совершено набег на лагерь ромов на окраине Львова. В результате от ножевых ранений погиб 24-летний мужчина. По данным полиции, еще четыре человека, между которых 10-летний ребенок, получили телесные повреждения. Все пострадавшие – ромы из Закарпатья. Правоохранители задержали девять львовских школьников и 20-летнего организатора нападения. Ряду задержанных сообщили о подозрении.Старший инспектор управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская рассказала, что задержанные подростки признали участие в группировке "Трезвая и злая молодежь". По данным Zaxid.net, эта незарегистрированная организация является неонацистской группировкой, о которой ранее не упоминали СМИ.Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти осудил нападение. "Николетти выразил свое потрясение и ужас, решительно осудив то, что выглядит как "расистская атака". Он выразил соболезнования семье и близким погибшего", – сказано в сообщении ПАСЕ."Мы в ужасе, на этот раз убили одного человека. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления", – прокомментировала пресс-секретарь генсека Совета Европы Даниэль Гольтген.По мнению председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака, за нападением на ромов во Львове может стоять Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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