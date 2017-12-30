В указах о назначении и временном переводе судей, подписанных Президентом Украины Петром Порошенко 29 декабря 2017 года, есть скандальные лица, которые осуждали активистов во время Евромайдана.

Об этом на своей странице в социальной сети пишет член Общественного совета доброчестности при Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС), адвокат, блогер Роман Маселко.

«Оцените красоту игры Петра Порошенко. Сегодня, ровно на 4-ю годовщину поездки Автомайдана в Межигорье, после которой более сотни судей осуждали абсолютно невинных участников этой поездки, наш Президент издал приказ о… назначение трех таких судей бессрочно (С. Захарчук, М. Антонюк, М. Зелинскую)», — пишет Маселко.

Активист напоминает, что два года назад : «Я не принимаю, когда судьи-взяточники, когда судьи, судьи которые осуждали автомайдановцев, судьи, которые осуждали политических лидеров оппозиции из-за круговой поруки, будут думать, что им это сойдет с рук. Они будут в тюрьме».

«За два года изменилось очень много», — констатирует адвокат, указывая, что судьи, которые осуждали автомайдановцев успешно продолжают свою карьеру. «Их назначение артикулируется как большое достижение судебной реформы. Зато автомайдановцам светит от 4 до 7 лет тюрьмы за поездку в имение ближайшего соратника Порошенко — Юрия Луценко. Сергею Хаджинову и еще двум членам Автомайдана Генпрокуратура уже объявила подозрения», — рассказывает Маселко.

Отметим, что согласно указам о назначении и временном переводе судей, подписанных Президентом Украины 29 декабря 2017 года, Светлана Захарчук назначена судьей Подольского райсуда Киева, Марина Антонюк — судей Шевченковского райсуда Киева, Мария Зелинская — судьей Соломенского райсуда Киева.

«Видимо, у этих судей новая почетная задача — осудить тех, кого не смогли осудить во времена Януковича. Так может, в этом и есть суть реформы — иметь ручных судей, готовых выполнить любое указание?»- вопрошает адвокат.