В Киеве на улице Зодчих в ночь на 20 ноября произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщает Информатор

Как отмечается, автомобиль Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент один из автомобилей вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновения. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

В момент аварии в Toyota было пятеро человек, а в микроавтобусе семь человек. От удара водитель Toyota погиб сразу. Пассажира пытались спасти медики, но после длительных попыток реанимации они констатировали смерть. Еще троих человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу.

Полицейские отметили, Также пострадали и четыре пассажира маршрутки. В основном, все они пожилого возраста. К счастью, их травмы несерьезные. Водитель Mercedes тоже попал в больницу. Микроавтобус осуществлял развозку людей. Известно, что погибшим было около 20-25 лет. Такого же возраста были и пострадавшие из легковушки. Из-за аварии движение по улице Зодчих перекрывали. На месте работало около 10 бригад медиков, экипажи патрульной полиции, спасатели ГСЧС.





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