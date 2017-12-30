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Первое заседание новоизбранного парламента Каталонии пройдет 17 января
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30.12.2017 03:07
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Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал новоизбранных
парламентариев Каталонии не повторять ошибки предшественников,
которые "атаковали Конституцию". Большинство в новом парламенте
Каталонии – сторонники независимости региона Фото: EPA Он призвал
парламентариев не повторять ошибки предшественников, которые
"атаковали Конституцию"."Испания не может быть шантажирована, а
Европа не признает легитимность тех, кто нарушает закон, что и было
продемонстрировано", – подчеркнул Рахой.В ближайшее время
глава правительства Испании проведет ряд консультаций с лидерами
политсил Каталонии.1 октября на референдуме, который организовали
власти Каталонии, отделение региона от Испании поддержали
90,18% участников плебисцита. Явка избирателей составила 43%. В
ходе столкновений с силами правопорядка, которые заблокировали
часть избирательных участков, пострадали 893 человека.27
октября парламент Каталонии принял резолюцию, которая
декларирует независимость от Испании.28 октября Мадрид лишил
Каталонию автономии и взял на себя ответственность за
управление регионом.Рахой распустил парламент Каталонии и
назначил новые выборы. Также он лишил полномочий правительство
Каталонии и его главу Карлеса Пучдемона.2 ноября Национальный
суд Испании постановил взять под стражу членов
отстраненного правительства Каталонии. Их обвинили в попытке
государственного переворота. Пучдемон выехал в Брюссель и
заявил, что будет там оставаться до тех пор, пока не получит
гарантии "честного судебного процесса".21 декабря
состоялись досрочные выборы в парламент Каталонии. Явка
составила 81,94%. Три выступающие за независимость региона партии
("Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию"
и "Кандидатура народного единства") получили 70
мест из 135.
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