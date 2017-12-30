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Глава Пентагона заявил, что летальное оружие будет использовано только в случае вторжения в Украину
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30.12.2017 03:15
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По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, военная роль США в
Украине не будет меняться. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Мэттис рассказал, как летальное оружие повлияет на
ситуацию в Украине Фото: ЕРА "Пока никто не захочет вторгнуться в
Украину, надеюсь, что влияние этого оружия не будет значительным.
Это оборонительное оружие", – сказал Мэттис.Также он отметил,
что военная роль США в Украине не будет меняться."Сейчас я не
думаю, что военная роль США в Украине будет эволюционировать.
Сейчас там находятся наши военные тренеры, которые помогают
подготовить армию Украины в соответствии со стандартами НАТО, и
причина этого в том, что мы хотим убедиться, что Вооруженные силы
Украины служат интересам народа Украины", – подчеркнул глава
Пентагона.22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на источники в
Госдепе проинформировал, что президент США Дональд
Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых
ракет Украине, в том числе систем Javelin.23 декабря в Госдепе
сообщили, что предоставят Украине "усиленные оборонительные
возможности". В заявлении американской администрации отмечается,
что Украина "является суверенной страной и имеет право
защищаться".В этот же день президент Петр Порошенко
подтвердил, что Украина получит летальное оборонительное
оружие из США.
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