|Самые быстрые способы сварить горох
|20.11.2019 17:08
|
Из гороха готовят множество блюд, а мы подскажем, как быстро его отварить.
- Самый известный лайфхак - замочить накануне горох в холодной воде, просто залейте его с вечера, например, а на следующий день используй;
- В случае, если горох не был замочен заранее, попробуйте этот метод: разведите в литре теплой воды ½ ч.л. пищевой соды и залейте ею горох, оставьте на 1 час, после промойте под проточной водой и используйте;
- Важный момент при приготовлении гороха - готовить его на медленном огне. При интенсивном кипении белок в горохе сворачивается, что делает его твердым, а после употребления такого гороха, вы будете чувствовать дискомфорт из-за метеоризма;
- Быстро приготовить горох вероятно и в микроволновке. Залейте горох водой и при максимальной мощности готовьте его 10 минут. После слейте воду, залейте его еще раз кипятком, добавьте соль и специи, продолжайте готовить еще 20 минут;
Важно знать! Солят и приправляют блюда с горохом в самом конце приготовления.