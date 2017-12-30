"Известия" опубликовали видео с регистратора автобуса, наехавшего
на остановку в Москве утром 29 декабря. На записи видно, как
водитель пытался повернуть, но ему это не удалось, и он врезался в
толпу людей, стоящих на остановке. После столкновения водитель
схватился за голову. | После столкновения водитель схватился
за голову Скриншот: iz.ru Утром 29 декабря возле станции метро
"Сходненская" на северо-западе Москвы автобус врезался
в остановку. По словам водителя, он якобы пытался избежать
столкновения с подрезавшей его легковушкой.В результате ДТП
пострадали три человека.видео Видео: iz.ru
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