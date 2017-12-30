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Опубликована запись с регистратора автобуса, сбившего людей на остановке в Москве. Видео
30.12.2017 03:22
"Известия" опубликовали видео с регистратора автобуса, наехавшего на остановку в Москве утром 29 декабря. На записи видно, как водитель пытался повернуть, но ему это не удалось, и он врезался в толпу людей, стоящих на остановке. После столкновения водитель схватился за голову.   | После столкновения водитель схватился за голову Скриншот: iz.ru Утром 29 декабря возле станции метро "Сходненская" на северо-западе Москвы автобус врезался в остановку. По словам водителя, он якобы пытался избежать столкновения с подрезавшей его легковушкой.В результате ДТП пострадали три человека.видео Видео: iz.ru

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