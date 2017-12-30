Посольство России в США выдало бы визу сенатору от Демократической
партии Джоан Шаин, если бы Вашингтон согласился исключить из
санкционных списков всех депутатов Госдумы. Шаин поддерживает
ограничительные меры против РФ Фото: EPA Отмечается, что российские
дипломаты предлагали "разные варианты решения ситуации", в том
числе обоюдную отмену запретов на въезд как конгрессменам, так и
депутатам Госдумы. Американская сторона отвергла эту инициативу.В
посольстве добавили, что Россия часто предлагала снять санкции и
выступает против применения ограничительных мер к
парламентариям.Politico сообщило, что двое сенаторов от
Республиканской партии Рон Джонсон и Джон Баррассо в знак протеста
уже отказались от запланированной поездки в РФ.Представитель Шаин
отметил, что она сожалеет о решении Кремля, однако "обещает
продолжить работу по приведению России к ответственности за
нарушение международных норм".
https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/723382101205516
США после агрессии России в Крыму и на Донбассе несколько раз
расширяли санкционные списки в отношении Кремля. Москва вводила
ответные меры.
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