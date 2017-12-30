Посольство России в США выдало бы визу сенатору от Демократической партии Джоан Шаин, если бы Вашингтон согласился исключить из санкционных списков всех депутатов Госдумы. Шаин поддерживает ограничительные меры против РФ Фото: EPA Отмечается, что российские дипломаты предлагали "разные варианты решения ситуации", в том числе обоюдную отмену запретов на въезд как конгрессменам, так и депутатам Госдумы. Американская сторона отвергла эту инициативу.В посольстве добавили, что Россия часто предлагала снять санкции и выступает против применения ограничительных мер к парламентариям.Politico сообщило, что двое сенаторов от Республиканской партии Рон Джонсон и Джон Баррассо в знак протеста уже отказались от запланированной поездки в РФ.Представитель Шаин отметил, что она сожалеет о решении Кремля, однако "обещает продолжить работу по приведению России к ответственности за нарушение международных норм". https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/723382101205516 США после агрессии России в Крыму и на Донбассе несколько раз расширяли санкционные списки в отношении Кремля. Москва вводила ответные меры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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