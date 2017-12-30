Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) объявила имена лучших спортсменов года между мужчин и женщин, сообщает со ссылкой на сайт Международной ассоциации спортивной прессы. Среди мужчин победу праздновал второй номер АТР швейцарец Роджер Федерер. Вторая ракетка мира набрал 928 очков (19,94 процентов) и опередил ведущих футболистов последнего десятилетия Криштиану Роналду (788, 16,94 процента) и Лионеля Месси (530; 11,39). Среди прекрасной половины человечества с 651 голосом (13,99 процента) лучшей оказалась также теннисистка — Серена Уильямс. Американке конкуренцию составили венгерская пловчиха Катинка Хоссу — 631, 13,56 процента, и американская бегунья Эллисон Феликс — 495, 10,64 процента. Заметим, что в голосовании принимали участие 517 журналистов из 112 стран. Напомним, что Федерер в 2017 году выиграл “Australian Open” и Уимблдон. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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