Россия хочет, чтобы Украина была "частью большой российской орбиты" - Волкер

В Российской Федерации хотят сохранить влияние над Украиной в контексте идеологии "большой славянской семьи" и сделать Киев частью большой российской орбиты, заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Я думаю, что Россия хочет, чтобы Украина была частью большой российской орбиты, частью большой славянской семьи, имела хорошие отношения с Россией и правительство дружественное России. Но по иронии, на выходе получается ровно обратное. Правительство Украины сейчас более скептическое в отношении России, более националистическое и прозападное, чем когда-либо", - говорится в интервью К.Волкера на сайте радиостанции "Эхо Москвы" в пятницу.

Вместе с тем он подчеркнул, что аналогичное отношение сейчас укрепляется и в молодом поколении украинцев, которое видит набег России на территорию Украины и насилие, которое исходит от этого вторжения. "Так что это России решать, в чем ее интерес, но пока это не работает", отметил К.Волкер.

По его словам, цель России в отношении Украины остается такой, как и раньше, однако тактика ее должна измениться.

"Оккупационное удержание территории не работает. Конечно, Россия будет вести борьбу за сердца и умы украинцев еще долго, и никого это не должно удивлять, но это должно происходить на законном поле, а не когда Россия вторгается в Украину и забирает ее территории", – заметил спецпредставитель Госдепа.

Также он отметил, что в Вашингтоне хотят видеть восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а также восстановление безопасности и защиты для всех украинцев "вне зависимости от национальности, этнической принадлежности или религии".

К.Волкер заявил, что США даже при условии реализации Минских соглашений готовы лишь частично снять санкции против России.

"Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за набег на Донбасс. Есть санкции в рамках "Закона Магнитского". Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций. Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений, и если бы Россия вышла с Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - объяснил он.

Комментируя вопрос незаконной аннексии Крыма, К.Волкер заявил, что Вашингтон никогда ее не признает.

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию… С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", - отметил он.