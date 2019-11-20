|В Украине остановили выплаты больничных и декретных - Фонд соцстрахования захватывают рейдеры
|20.11.2019 17:48
|
Фонд социального страхования (ФСС) вынужденно приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам. Об этом сообщается на
Финансирование не осуществляется в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению.
В ФСС напомнили, что бюджет Фонда на 2019, принятый Кабмином 16 января 2019 года, предусматривает общие расходы ФСС на 2019 год в размере 23,26 млрд грн, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд грн, из которых 12,535 млрд грн на материальное обеспечение (пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и помощь на погребение).
В настоящее время общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд грн, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.
При этом Министерство социальной политики сегодня утром заявило о возможной попытке рейдерского захвата Фонда социального страхования. Об этом сообщается на
Он считает, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде социального страхования похожа на рейдерский захват.
"Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию, и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, будут считаться превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном законом Украины", - сообщил Коваль.