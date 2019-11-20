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Зеленский на встрече в нормандском формате намерен говорить о выборах на Донбассе
20.11.2019 17:57
Зеленский намерен обсудить на встрече в Париже вопрос проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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