Зеленский на встрече в нормандском формате намерен говорить о выборах на Донбассе - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Зеленский на встрече в нормандском формате намерен говорить о выборах на Донбассе
20.11.2019 17:57
Зеленский намерен обсудить на встрече в Париже вопрос проведения местных выборов на оккупированной части Донбасса
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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