Воров в законе трудно поймать, еще труднее посадить,передает со ссылкой на .

Но если ты к этому очень готовишься, то вероятно, говорит глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Обозреватель.

"Сейчас такое количество "воров в законе". Кого не тронь - все воры. Кто ты такой ?! У нас есть "воры", которые даже не сидели. В 90-х для них был термин - "апельсин". Но тогда их было, может, с десяток, а сейчас - на каждой руке по десятку. Но мы не зря едим свой хлеб - задерживаем таких преступников. Мы не только расследуем сам факт правонарушения, но и занимаемся причинами, которые привели к преступлению, создание преступной ", - говорит Князев.

Большинство преступников не знают, какова их функция, добавляет глава Нацполиции Украины.

"Некоторые дают показания и говорят:" Приехал в Украину потому, что мне так сказали". В августе 2017 го в аэропорту "Борисполь" мы задержали "вора", который в 2015 году был осужден в Москве за убийство полицейских. Мы его спросили: "Ты что здесь делаешь, Вася, ты что, бежал из зоны?" Тот: "Нет. Я согласился и сюда приехал". Вот это война. Я отвечаю за каждое слово ", - говорит Князев.

В 2017 году между угонщиков автомобилей были востребованы Land Cruiser 200, Range Rover и . Затем завод изменил систему безопасности автомобиля и сразу машину 2017 красть стали редко. А вот автомобиль, выпущенный с 2008 по 2012 год, легко открывается. Автомобильные кражи - это требование черного рынка.

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