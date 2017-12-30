Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что число инструкторов США в Украине может вырасти только в случае увеличения количества военнослужащих, которых нужно будет готовить. Мэттис: Инструкторы помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО Фото: ЕРА По его словам, у США нет планов по изменению численности инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО.При этом Мэттис отметил, что число инструкторов может вырасти только в том случае, если увеличится количество военнослужащих, которых нужно будет готовить.В ноябре на Яворовский полигон во Львовской области прибыли инструкторы 27-й пехотной бригады военный группы армии США. Они пробудут в Украине до августа следующего года.До этого инструкторами почти десять месяцев были служащие 45-й пехотной бригады Национальной гвардии вооруженных сил США.Помимо американцев, с украинскими военными работают коллеги из Великобритании, Канады, Дании, Литвы и Польши – только больше 400 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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