Глава Пентагона Джеймс Мэттис отметил, что число инструкторов США в
Украине может вырасти только в случае увеличения количества
военнослужащих, которых нужно будет готовить. Мэттис: Инструкторы
помогают украинской армии готовиться по стандартам НАТО Фото: ЕРА
По его словам, у США нет планов по изменению численности
инструкторов, которые помогают украинской армии готовиться по
стандартам НАТО.При этом Мэттис отметил, что число инструкторов
может вырасти только в том случае, если увеличится количество
военнослужащих, которых нужно будет готовить.В ноябре на
Яворовский полигон во Львовской области прибыли инструкторы 27-й
пехотной бригады военный группы армии США. Они пробудут в
Украине до августа следующего года.До этого инструкторами почти
десять месяцев были служащие 45-й пехотной бригады Национальной
гвардии вооруженных сил США.Помимо американцев, с украинскими
военными работают коллеги из Великобритании, Канады, Дании, Литвы и
Польши – только больше 400 человек.
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