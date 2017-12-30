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Госдеп США осудил аресты участников протестов в Иране
30.12.2017 04:28
Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноейрт выразила поддержку крупнейшим за восемь лет антиправительственным акциям протеста в Иране. Госдеп: Лидеры Ирана превратили богатую страну в экономически угнетенное государство-изгоя Фото: EPA "Мы отслеживаем сообщения о многочисленных мирных протестах, проводимых гражданами Ирана по всей стране. Лидеры Ирана превратили богатую страну с богатой историей и культурой в экономически угнетенное государство-изгоя, которое экспортирует насилие, кровопролитие и хаос", – отметила она.Нойерт призвала международное общество "поддержать иранский народ и его стремление к основным правам и борьбе с коррупцией".28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.

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