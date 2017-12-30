Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Ноейрт
выразила поддержку крупнейшим за восемь лет антиправительственным
акциям протеста в Иране. Госдеп: Лидеры Ирана превратили богатую
страну в экономически угнетенное государство-изгоя Фото: EPA "Мы
отслеживаем сообщения о многочисленных мирных протестах, проводимых
гражданами Ирана по всей стране. Лидеры Ирана превратили богатую
страну с богатой историей и культурой в экономически угнетенное
государство-изгоя, которое экспортирует насилие, кровопролитие и
хаос", – отметила она.Нойерт призвала международное общество
"поддержать иранский народ и его стремление к основным правам и
борьбе с коррупцией".28 декабря в Иране начались крупнейшие за
восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны
требуют побороть бедность, освободить политзаключенных,
положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах
в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали
десятки активистов.
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