Похищенный в Киеве знаток по криптовалюте заплатил выкуп $1 млн в биткоинах

Похитители отпустили аналитика криптобиржы EXMO Павла Лернера после получения выкупа в размере $1 млн в биткоинах, сообщила The Financial Times в пятницу со ссылкой на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

"Его похитила вооруженная банда 26 декабря с целью получения выкупа в биткоинах… Это первый подобный случай в Украине, связанный с биткоинами", – заявил А.Геращенко. В сообщении также отмечается, что неизвестно, кто выплатил выкуп за П.Лернера.

"В настоящий момент он в безопасности, никакого физического вреда ему не нанесли. Тем не менее, Павел сейчас находится в состоянии стресса, следовательно он не предоставит никаких официальных комментариев в ближайшие дни", – добавил А.Геращенко.

Полиция Киева проводит проверку по факту похищения П.Лернера.