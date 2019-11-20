|Киевлянам пришли неадекватные платежки за тепло
|20.11.2019 18:43
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Платежки с невероятно большими суммами получили жители одного из столичных домов. Несмотря на то что отопительный сезон начался в конце октября, в квитанциях указана сумма за тепло около тысячи гривен.
"Начался отопительный сезон, и соответственно, поскольку не опломбирован счетчик, нам начинают насчитывать платежи как для домов без счетчика. То есть по 38 гривен за квадратный метр, мне за 5 дней отопительного сезона пришла сумма 973 гривни", – говорит возмущенная Елена Марьянчик, жительница дома.
О том, что счетчик без пломбы, жильцы дома узнали случайно. Акт проверки прибора запросили в управляющей компании.
Костантин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго":
И объяснил почему выставлены такие счета.
В "Киевтеплоэнерго" создали электронный ресурс, где можно увидеть объемы потребленного тепла во всех домах столицы и узнать, работает ли счетчик. Во избежание дальнейших недоразумений в "Киевтеплоэнерго" советуют выбрать представителя дома, который будет контролировать снятие показаний счетчика и наличие его поверки. Для этого нужно обратиться с заявлением в ведомство – рассказали в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина".