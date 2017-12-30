|
Социолог Антипович заявил, что для "площадных" настроений украинцев нет "искры"
|
30.12.2017 04:44
|
Для современной украинской политики характерно "становиться на те
же грабли", когда через полгода после избрания политика население
хочет новых выборов, отметил директор социологической группы
"Рейтинг" Алексей Антипович. Антипович: У нас выбирают
Верховную Раду, но через полгода хотят ее переизбирать Фото:
Олексій Антипович / Facebook "А действительно вы видите, сколько
людей на самом деле выходят на протесты. Если мы говорим о событиях
Майдана 2004-го, 2013-2014 годов, то там была та искра, которая
подожгла эти протесты. По нынешней ситуации таких событий нет и
говорить о "площадных" настроениях украинцев не приходится", –
сказал он.По мнению социолога, для нынешнего политического периода
характерно "становиться на те же грабли"."У нас выбирают Верховную
Раду, но через полгода хотят ее переизбирать. Выбирают президента,
и через полгода максимум разочарованы в президенте. У нас каждый
народный депутат избирается из-за разных факторов, но через
некоторое время люди разочаровываются в политике", – отметил
Антипович.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине
произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. В это
время митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые
властями вооруженные бандиты (титушки). Этот период считается
Майданом-2.Первый Майдан произошел в конце 2004 года в поддержку
кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира