Для современной украинской политики характерно "становиться на те же грабли", когда через полгода после избрания политика население хочет новых выборов, отметил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Антипович: У нас выбирают Верховную Раду, но через полгода хотят ее переизбирать Фото: Олексій Антипович / Facebook "А действительно вы видите, сколько людей на самом деле выходят на протесты. Если мы говорим о событиях Майдана 2004-го, 2013-2014 годов, то там была та искра, которая подожгла эти протесты. По нынешней ситуации таких событий нет и говорить о "площадных" настроениях украинцев не приходится", – сказал он.По мнению социолога, для нынешнего политического периода характерно "становиться на те же грабли"."У нас выбирают Верховную Раду, но через полгода хотят ее переизбирать. Выбирают президента, и через полгода максимум разочарованы в президенте. У нас каждый народный депутат избирается из-за разных факторов, но через некоторое время люди разочаровываются в политике", – отметил Антипович.В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти. В это время митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). Этот период считается Майданом-2.Первый Майдан произошел в конце 2004 года в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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