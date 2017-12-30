34-летний Пудит Киттитрадилок привлек к фиктивным вложениям около 40 тыс. человек и собрал более $160 млн. На деле плут пробудет за решеткой не больше 20 лет Фото: pixabay.com Мужчину, которому удалось привлечь к вложениям около 40 тыс. человек и собрать более $160 млн, признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.Киттитрадилок проводил семинары и советовал инвестировать в компании по продаже подержанных машин, косметики и прочих товаров. Вкладчикам обещалась сверхприбыль и бонусы за привлечение новых участников.Афериста задержали в августе. Ему отказали в праве выхода под залог.Благодаря чистосердечному признанию суд согласился смягчить приговор Киттитрадипоку в два раза – до 6637 лет и шести месяцев.Впрочем, на деле вор пробудет за решеткой не больше 20 лет, поскольку в тайских законах существуют ограничения по наказанию за подобные преступления. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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