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В Таиланде организатора финансовой пирамиды приговорили к 13 тыс. лет заключения
30.12.2017 04:52
34-летний Пудит Киттитрадилок привлек к фиктивным вложениям около 40 тыс. человек и собрал более $160 млн. На деле плут пробудет за решеткой не больше 20 лет Фото: pixabay.com Мужчину, которому удалось привлечь к вложениям около 40 тыс. человек и собрать более $160 млн, признали виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве.Киттитрадилок проводил семинары и советовал инвестировать в компании по продаже подержанных машин, косметики и прочих товаров. Вкладчикам обещалась сверхприбыль и бонусы за привлечение новых участников.Афериста задержали в августе. Ему отказали в праве выхода под залог.Благодаря чистосердечному признанию суд согласился смягчить приговор Киттитрадипоку в два раза – до 6637 лет и шести месяцев.Впрочем, на деле вор пробудет за решеткой не больше 20 лет, поскольку в тайских законах существуют ограничения по наказанию за подобные преступления.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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