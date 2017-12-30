34-летний Пудит Киттитрадилок привлек к фиктивным вложениям около
40 тыс. человек и собрал более $160 млн. На деле плут пробудет за
решеткой не больше 20 лет Фото: pixabay.com Мужчину, которому
удалось привлечь к вложениям около 40 тыс. человек и собрать
более $160 млн, признали виновным по 2653 пунктам обвинений в
мошенничестве.Киттитрадилок проводил семинары и советовал
инвестировать в компании по продаже подержанных машин, косметики и
прочих товаров. Вкладчикам обещалась сверхприбыль и бонусы за
привлечение новых участников.Афериста задержали в августе. Ему
отказали в праве выхода под залог.Благодаря чистосердечному
признанию суд согласился смягчить приговор Киттитрадипоку в два
раза – до 6637 лет и шести месяцев.Впрочем, на деле вор
пробудет за решеткой не больше 20 лет, поскольку в тайских законах
существуют ограничения по наказанию за подобные преступления.
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