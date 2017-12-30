|18 футболистов пожизненно дисквалифицировали за выступления в сборной ДНР
|30.12.2017 04:57
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Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе сборной так называемой ДНР,передает со ссылкой на .
Официальный сайт сообщает, что КДК на заседании рассмотрел дело по заявлению от Службы безопасности Украины.
Всем 18 игрокам пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью.
Сборная ДНР проводила матчи с командами других территориальных образований, непризнанных в мире, таких как Луганская народная республика и Абхазия.
ДНР и ЛНР самопровозглашенные образования на территории Донецкой и Луганской областей. Созданные сепаратистскими группировками при поддержке России.
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