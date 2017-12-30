18 футболистов пожизненно дисквалифицировали за выступления в сборной ДНР По теме: Контрольно-дисциплинарный комитет пожизненно дисквалифицировал 18 футболистов, игравших в составе сборной так называемой ДНР,передает со ссылкой на . Официальный сайт сообщает, что КДК на заседании рассмотрел дело по заявлению от Службы безопасности Украины. Всем 18 игрокам пожизненно запрещено заниматься любой футбольной деятельностью. Сборная ДНР проводила матчи с командами других территориальных образований, непризнанных в мире, таких как Луганская народная республика и Абхазия. ДНР и ЛНР самопровозглашенные образования на территории Донецкой и Луганской областей. Созданные сепаратистскими группировками при поддержке России.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура днр пожизненно мира ффу как Теги: спорт