По подозрению в причастности ко взрыву полицейской машины в Мальме
задержаны двое мужчин. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке | Автомобиль получил серьезные повреждения
Фото: ЕРА Автомобиль получил серьезные повреждения, но никто не
пострадал.ВИДЕОВидео: SYDSVENSKAN / YouTube Издание
Sydsvenskan отмечает, что по подозрению в причастности ко взрыву
задержаны двое мужчин 1991 и 1995 годов рождения.Их мотивы и другие
подробности происшествия еще устанавливаются.
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