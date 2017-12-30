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В шведском Мальме взорвали полицейскую машину
30.12.2017 05:21
По подозрению в причастности ко взрыву полицейской машины в Мальме задержаны двое мужчин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Автомобиль получил серьезные повреждения Фото: ЕРА Автомобиль получил серьезные повреждения, но никто не пострадал.ВИДЕОВидео: SYDSVENSKAN / YouTube Издание Sydsvenskan отмечает, что по подозрению в причастности ко взрыву задержаны двое мужчин 1991 и 1995 годов рождения.Их мотивы и другие подробности происшествия еще устанавливаются.

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