Венгрия продолжает блокировать работу двусторонней комиссии Украина-НАТО, несмотря на достигнутый прогресс на переговорах министров инострнных дел Павла Климкина и Петера Сийярто.

Будапешт сократила языковые требования к , однако выдвинул три условия, связанные с положением венгерского меньшинства в Украине, пишет со ссылкой на .

Венгрия ставаит Украине условия

Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекратит блокировать работу двусторонней комиссии Украина-НАТО только при условии выполнения Киевом трех условий.

"Об этих требованиях знают и наши украинские друзья, и наши союзники по ", - сказал он Европейская правда.

Все условия Будапешта, которые перечислил министр, оказались связаны с положением венгерского меньшинства в Украине.

Первым условием Будапешта стало продление переходного периода по внедрению украинского как единственного языка образовательного процесса в школах. Вторым Сийярто назвал отказ от распространения языковой нормы на частные школы.

Третье условие Будапешта, как отметил министр, уже можно считать выполненным. Оно заключалось в налаживании диалога украинских властей с представителями венгерской диаспоры.

"Украина должна начать консультации с представителями венгерского меньшинства. Они начались", - сказал министр.

При этом Сийярто отметил, что оценку исхода этого диалога в первую очередь должны дать украинские венгры, сам Будапешт не намерен брать на себя эту ответственность.

"Даже если их договоренность не будет полностью совпадать с прошлыми положениями закона, меня она все равно будет удовлетворять. Лишь бы она удовлетворяла венгерское меньшинство. Я не хочу быть большим закарпатцем, чем те, кто живет в Закарпатье, следовательно решение я оставляю за ними", - заявил министр.

Он опроверг вероятность того, что Венгрия использует этническое меньшинство в Закарпатье в своих интересах, транслируя им собственную внешнеполитическую позицию.

"Мы не принимаем решения в Будапеште и всегда полагаемся на организации венгров за рубежом", - пояснил он.

Выходом из ситуации с ограничением образования на языках этнических меньшинств, как предположил Сийярто, может быть исключение из норм закона, сделанное для языков стран-членов .

"Мы понимаем, что у вас есть проблемы в отношениях с Россией. Понимаем, что ваше правительство и президент хотят снизить российское влияние, который идет в том числе через русскоязычные школы. Но у меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим уйти от этого. Такое чувство, что Венгрия просто попала под раздачу", - заявил глава Венгрии.

На вопрос об украинском законе о языках, который вскоре должен появиться на повестке, Сийярто сказал, что уже данные меньшинствам права не могут уменьшаться.

"Есть основательный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10 процентов венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33 процентов - это, конечно же, мы будем возражать", - заявил он.

Глава Венгрии подчеркнул, что после выполнения этих требований Будапешт вернется к прежней политике по Украине "за одну секунду, даже быстрее".

Уступки Будапешта

22 июня прошел первый этап консультаций с участием министров иностранных дел и министров образования Украины и Венгрии.

На пресс-конференции после переговоров в Нижнем Солотвине Сийярто заявил, что венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы. Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это - наша единственная просьба", - добавил министр.

Сийярто также не не стал требовать исполнения ключевого требования Венгрии - отмены или приостановления действия седьмой статьи закона Об образовании.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии - продлить переходной период закона Об образовании и отменить распространение действия этого закона на частные школы.

"Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона ", - сказал он.

В свою очередь Климкин заявил, что украинской делегации удалось достичь договоренностей о реализации законаОб образовании в части языка и о продлении переходного периода имплементации языковой нормы.

"Сначала венгерская сторона настаивала на возвращении к тому, что было, - действительно переписать статью седьмую нашего нового закона об образовании. Это уже "до свиданья", то есть это уже прошло. Все прекрасно понимают, что этот закон направлен на помощь нашим общинам. Сейчас мы говорим не об изменениях в этой статье (языковой), а каким образом этот закон реализовать", - подчеркнул министр.

По словам Климкина, для этого нужно увеличить переходный период имплементации закона.

"Мы должны обучить учителей, изменить методики… Нам нужны обмены. Мы сейчас договариваемся об обменах", - сообщил он.

Помимо этого, глава украинского отметил, что есть договоренности относительно проведения следующего раунда консультаций между министерством образования и науки Украины и венгерской общиной. По словам Климкина, он намечен на начало июля.

Как начался конфликт Украины с Венгрией

В Украине в сентябре 2017 года был принят новый закон об образовании, ограничивающий обучение на языках нацменьшинств.

Согласно закону в Украине поэтапно должен состояться полный перевод образования на украинский язык.

России после принятия закона обвинил в намерении провести "полную украинизацию образовательного пространства страны". Против закона высказался и ряд европейских стран.

Наиболее активно против украинизации образования выступает Будапешт в связи с наличием большой венгерской диаспоры в западных областях Украины. В Закарпатье живет около 150 тысяч этнических венгров.

Из-за языковых противоречий с октября 2017 года Будапешт три раза блокировал проведение саммитов Украина-НАТО.

"Венгрия не располагает другими инструментами, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические устремления Украины", - говорил глава венгерского .















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