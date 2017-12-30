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В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод
30.12.2017 05:28
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Amuay в Венесуэле начался после взрыва. О его причинах пока не сообщают. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Происшествие может увеличить проблему с нехваткой топлива в стране Фото: EPA Пожар начался после взрыва. О его причинах и пострадавших не сообщается.Очевидцы опубликовали в Twitter видео с места происшествия.

EN VIDEO | Las imágenes del incendio en Amuay dentro del Centro Refinador Paraguaná. Destiladora 3 de Amuay. pic.twitter.com/pZMuIAwYKr

— Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 29 грудня 2017 р.
28 декабря взрыв произошел на втором по величине НПЗ страны – Cardon. В результате пострадали четыре человека, напомнило Reuters.В Венесуэле уже несколько месяцев наблюдается нехватка топлива. При этом инфляция превысила 4000%. Эксперты отмечали, что экономика страны попала в "спираль смерти".

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