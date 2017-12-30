|В Венесуэле загорелся крупнейший нефтеперерабатывающий завод
|30.12.2017 05:28
|
EN VIDEO | Las imágenes del incendio en Amuay dentro del Centro Refinador Paraguaná. Destiladora 3 de Amuay. pic.twitter.com/pZMuIAwYKr— Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) 29 грудня 2017 р.
28 декабря взрыв произошел на втором по величине НПЗ страны – Cardon. В результате пострадали четыре человека, напомнило Reuters.В Венесуэле уже несколько месяцев наблюдается нехватка топлива. При этом инфляция превысила 4000%. Эксперты отмечали, что экономика страны попала в "спираль смерти".
Поделитесь статьей с друзьями