22 декабря Соломенский райсуд Киева отменил обязательство для сына
главы МВД Александра Авакова носить электронный браслет.
Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это
решение, сообщают "Українські новини". Этот материал можно
прочитать и на украинском языке САП обжаловала отмену судом
обязательства ношения электронного браслета для сына Авакова Фото:
ЕРА Когда будет рассмотрена жалоба, пока неизвестно.31 октября
Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по
месту проживания фигурантов уголовного производства о
злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков
для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына
Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а
также представителя фирмы, которая выиграла тендер по
поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на
сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд
Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде
личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные
паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру
пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8
ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19
декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества
сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский райсуд отменил
обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет.
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