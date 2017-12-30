22 декабря Соломенский райсуд Киева отменил обязательство для сына главы МВД Александра Авакова носить электронный браслет. Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала это решение, сообщают "Українські новини". Этот материал можно прочитать и на украинском языке САП обжаловала отмену судом обязательства ношения электронного браслета для сына Авакова Фото: ЕРА Когда будет рассмотрена жалоба, пока неизвестно.31 октября Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски по месту проживания фигурантов уголовного производства о злоупотреблениях при закупке Министерством внутренних дел рюкзаков для Нацгвардии.После обысков НАБУ задержало сына Авакова, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря, а также представителя фирмы, которая выиграла тендер по поставкам рюкзаков, Владимира Литвина. Им вменяют растрату на сумму 14 млн грн в 2015 году.1 ноября Соломенский районный суд Киева назначил Александру Авакову меру пресечения в виде личного обязательства. Подозреваемого обязали сдать заграничные паспорта и носить электронный браслет. Такую же меру пресечения суд избрал Чеботарю и Литвину.8 ноября суд арестовал имущество Александра Авакова, однако 19 декабря Апелляционный суд Киева снял арест с имущества сына министра внутренних дел.22 декабря Соломенский райсуд отменил обязательство для Александра Авакова носить электронный браслет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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