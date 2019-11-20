В Верховной Раде 14 ноября зарегистрировали законопроект, в котором предлагается отцу? Бабушке или дедушке ребенка предоставлять отпуск. Об этом говорится в проекте закона №2436 “Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отпуска при рождении ребенка”.

Предполагается, что сразу после рождения малыша вышеуказанные родственники смогут брать официальный отпуск на 14 календарных дней.

Кто может получить этот отпуск:

- муж, чья жена родила ребенка;

- отец ребенка в случае, если он не находится в зарегистрированном браке с матерью ребенка, но они вместе проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности;

- бабушка, дедушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, который действительно ухаживает за ребенком и матерью ребенка, если мать ребенка является одинокой матерью.

Стоит отметить, что отпуск будут предоставлять только одному человеку.

Рабочее место за человеком обязательно должно сохраниться.

Заявление о предоставлении отпуска работодателю будет подавать работник с приложением копии документа, необходимого для государственной регистрации рождения ребенка или свидетельства о рождении ребенка.







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