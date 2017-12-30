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Названы флагманы 2018 года с топовым Android-процессором
30.12.2017 05:40
Названы флагманы 2018 года с топовым Android-процессором По теме:

В Сети обнародовали список флагманских смартфонов 2018 года, которые получат топовый . Первыми гаджетами с данным чипом станут смартфоны линеек Samsung Galaxy S9 и LG G7, пишет со ссылкой на .

Известно, что дебют южнокорейского Samsung Galaxy S9 ожидается в феврале будущего года. Что касается флагмана Xiaomi Mi 7, то он будет представлен в апреле.

Полный список смартфонов, которые будут оснащены процессором Snapdragon 845:

  • Февраль: Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, LG G7 и G7+;
  • Апрель: Xiaomi Mi 7;
  • Май: HTC U12;
  • Июнь: OnePlus 6, ZTE nubia Z18, Xperia XZ Pro-A;
  • Август: 10;
  • Сентябрь: Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3; LG V40;
  • Октябрь: Pixel 3 иPixel 3 XL, NTE nubia Z18S, Xperia XZ2; HTC U12+;
  • Ноябрь: Moto Z 2019;
  • Декабрь: OnePlus 6T, Samsung W2019.

 







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