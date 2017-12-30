|Названы флагманы 2018 года с топовым Android-процессором
|30.12.2017 05:40
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В Сети обнародовали список флагманских смартфонов 2018 года, которые получат топовый . Первыми гаджетами с данным чипом станут смартфоны линеек Samsung Galaxy S9 и LG G7, пишет со ссылкой на .Известно, что дебют южнокорейского Samsung Galaxy S9 ожидается в феврале будущего года. Что касается флагмана Xiaomi Mi 7, то он будет представлен в апреле.
Полный список смартфонов, которые будут оснащены процессором Snapdragon 845:
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