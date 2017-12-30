Названы флагманы 2018 года с топовым Android-процессором По теме: В Сети обнародовали список флагманских смартфонов 2018 года, которые получат топовый . Первыми гаджетами с данным чипом станут смартфоны линеек Samsung Galaxy S9 и LG G7, пишет со ссылкой на . Известно, что дебют южнокорейского Samsung Galaxy S9 ожидается в феврале будущего года. Что касается флагмана Xiaomi Mi 7, то он будет представлен в апреле. Полный список смартфонов, которые будут оснащены процессором Snapdragon 845: Февраль: Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, LG G7 и G7+;

Апрель: Xiaomi Mi 7;

Май: HTC U12;

Июнь: OnePlus 6, ZTE nubia Z18, Xperia XZ Pro-A;

Август: 10;

Сентябрь: Samsung Galaxy Note 9, Xiaomi Mi Mix 3; LG V40;

Октябрь: Pixel 3 иPixel 3 XL, NTE nubia Z18S, Xperia XZ2; HTC U12+;

Ноябрь: Moto Z 2019;

Декабрь: OnePlus 6T, Samsung W2019.











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