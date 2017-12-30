|"Динамо" выйдет в финал Лиги Европы - голкипер команды
|30.12.2017 05:46
|
Голкипер киевского “Динамо” Максим Коваль подвел итоги уходящего года, а также высоко оценил шансы команды в борьбе за трофей Лиги Европы, информирует сайт столичного коллектива, передает
“Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское „Динамо“ неподалеку от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вообще могли сейчас быть лидерами”, — заявил Коваль.
На вопрос о выступлениях и шансы на победу “бело-синих” в Лиге Европы футболист ответил: “уверен, что „Динамо“ сможет выйти в финал Лиги Европы”.
Стоит отметить, что Коваль сказал о кардинальном изменении рисунка игры после перехода Андрея Ярмоленко в состояние дортмундской “Боруссии”.
Как сообщал “Динамо” объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании.