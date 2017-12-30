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"Динамо" выйдет в финал Лиги Европы - голкипер команды
30.12.2017 05:46

Голкипер киевского “Динамо” Максим Коваль подвел итоги уходящего года, а также высоко оценил шансы команды в борьбе за трофей Лиги Европы, информирует сайт столичного коллектива, передает

“Считаю, что для команды год прошел хорошо, потому что сейчас киевское „Динамо“ неподалеку от первого места в чемпионате Украины, при этом, если брать по игре, то считаю, что мы бы вообще могли сейчас быть лидерами”, — заявил Коваль.

На вопрос о выступлениях и шансы на победу “бело-синих” в Лиге Европы футболист ответил: “уверен, что „Динамо“ сможет выйти в финал Лиги Европы”.

Стоит отметить, что Коваль сказал о кардинальном изменении рисунка игры после перехода Андрея Ярмоленко в состояние дортмундской “Боруссии”.

Как сообщал “Динамо” объявило пять соперников на тренировочном сборе в Испании.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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