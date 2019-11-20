|Зеркаль: Украина "вжарит" Россию на компенсации после решения суда
|20.11.2019 20:18
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Украина будет добиваться взыскания компенсаций из России в случае, если Международный суд ООН вынесет решение о проигрыше РФ по делу Украины против России, которое касается Крыма и Донбасса.
Об этом в интервью в эфире 24 канала рассказала заместитель главы МИД Елена Зеркаль.
“Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, где будем мы, и что будет в мире. Но после этого мы можем, и, думаю, что и должны, поставить вопрос о компенсации после решения за убыток в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины“, - сказала она.
Зеркаль также подчеркнула, что компенсации должны касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму. Чиновница акцентировала, что о компенсации можно говорить после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения.
“Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушение“, - сказала она.
На вопрос, “вжарит“ ли Украина Россию на деньги после решения суда, Зеркаль ответила, что она дипломат, чтобы высказываться такими фразами, но добавила: “Вжарим-вжарим. Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить!“, - сказала она.