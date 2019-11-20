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Студенты, которые не завтракают, хуже учатся - исследование
20.11.2019 20:24
Ученые выяснили, что те учащиеся, которые игнорируют завтрак, получают более низкие баллы, чем те, кто утром принимает пищу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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