Лидером мирового валютного рынка в 2017 году стал мозамбикский
метикал с ростом в 21%. В этом году выгоднее только было покупать
палладий, биткоин и украинские акции Фото: pixabay.com Второе места
занял фондовый индекс Казахстана (64% роста), а третье – Монголии
(63%). На последнем месте в мире оказался Пакистан – его
фондовый индекс опустился на 22%. Лидером мирового валютного
рынка в 2017 году стал мозамбикский метикал с ростом
в 21%. Следом идут чешская крона и польский злотый, курсы
которых поднялись на 18%. Худшим вариантом инвестиций между
валют стал узбекский сум, подешевевший на 60%.При этом
максимальную прибыль получили владельцы криптовалют – биткоин вырос
на 1500%. Но вложения в виртуальную валюту считаются очень
рискованными, отмечает издание.Самым выгодным вложением
для обладателей сырьевых активов стал палладий, курс которого
вырос на 54%. Медь и алюминий подорожали на 29%.
Наибольшие убытки принес природный газ (минус 27,5%).Среди ценных
бумаг наибольший рост по итогам года показали государственные
облигации Греции (около 60%). Второе и третье места
занимают Белиз (38,7%) и Аргентина (30%) соответственно.
Наименее выгодным вложением стали гособлигации Венесуэлы
(до минус 55%).
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