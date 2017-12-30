Лидером мирового валютного рынка в 2017 году стал мозамбикский метикал с ростом в 21%. В этом году выгоднее только было покупать палладий, биткоин и украинские акции Фото: pixabay.com Второе места занял фондовый индекс Казахстана (64% роста), а третье – Монголии (63%). На последнем месте в мире оказался Пакистан – его фондовый индекс опустился на 22%. Лидером мирового валютного рынка в 2017 году стал мозамбикский метикал с ростом в 21%. Следом идут чешская крона и польский злотый, курсы которых поднялись на 18%. Худшим вариантом инвестиций между валют стал узбекский сум, подешевевший на 60%.При этом максимальную прибыль получили владельцы криптовалют – биткоин вырос на 1500%. Но вложения в виртуальную валюту считаются очень рискованными, отмечает издание.Самым выгодным вложением для обладателей сырьевых активов стал палладий, курс которого вырос на 54%. Медь и алюминий подорожали на 29%. Наибольшие убытки принес природный газ (минус 27,5%).Среди ценных бумаг наибольший рост по итогам года показали государственные облигации Греции (около 60%). Второе и третье места занимают Белиз (38,7%) и Аргентина (30%) соответственно. Наименее выгодным вложением стали гособлигации Венесуэлы (до минус 55%). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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