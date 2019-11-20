Кілька днів назад вийшло перше інтерв'ю дружини Президента України, Олени Зеленської, для українського Vogue.







"Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них — можливість привернути увагу людей до важливих соціальних питань. Правда, це не стосується публічності моїх дітей: я й дотепер не викладала у соцмережах їхні фотографії, і зараз не буду", - каже перша леді.







За пів року у новому статусі Олена встигла ознайомитися з тим, у яких сферах розвивають свої програми перші леді з усього світу.



"Серед дружин президентів немає нецікавих особистостей — у кожної є чому повчитися. Наприклад, Бріжит Макрон — учитель. Її програма зосереджена довкола освітньої теми: перша леді Франції створює школи для дорослих, які з різних причин були змушені кинути навчання. Під час нашої з нею зустрічі розповіла, що сама викладає їм французьку мову та літературу. Сара Нетаньягу, армия прем’єр-міністра Ізраїлю, — дитячий психолог-практик. Ельке Бюденбендер, перша леді Німеччини, — успішний юрист".







На одне з найголовніших питань — про те, як вона відреагувала на рішення Володимира Зеленського балотуватися у президенти, — відповідає:



"Я не дуже зраділа, коли зрозуміла, що є такі плани. Усвідомлювала, наскільки все зміниться і які труднощі перед нами постануть".







Про те, що чоловік висунув свою кандидатуру на пост президента, Олена довідалася 1 січня з соцмереж: Володимир Зеленський оголосив своє рішення у святковій програмі каналу 1+1, і у перший день нового року про це писали всі медіа.



"Коли я спитала "А чому ти мені не сказав?" Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік вміє робити сюрпризи, — додає Олена. — Але, якщо серйозно, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму".







Зеленські прагнуть зберегти звичний спосіб життя й захистити від публічності дітей.



"Нехай самі обирають, як їм жити. Старша донька, Саша, правда, вже знімалася у кіно — але я сподіваюся, що далі вона у цій галузі не піде. У молодшого, Кирила, є шанс мати нормальне дитинство — бавитися з іншими дітьми, займатися спортом, ходити у музичну школу, не привертаючи до себе надмірної уваги".







Свої публічні виходи перша леді розцінює як можливість розповісти про країну та про українських дизайнерів. Наприклад, в одну з перших дипломатичних поїздок — до Брюсселя — Олена вирушила у бежевому брючному костюмі SIX., під час зустрічі з Бріжит Макрон була у костюмі ELENAREVA, з’являлася у Vita Kin і Lake Studio.



"Приємно, коли у Нью-Йорку чи Парижі у мене запитують, хто дизайнер мого костюма. А мене запитують. І не так цікаво було б назвати західний бренд, який там і так відомий, — як приємно відкривати світові українських дизайнерів".





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