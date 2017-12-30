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В парламенте Британии Facebook и Twitter пригрозили санкциями из-за недостаточной открытости по поводу возможного вмешательства РФ в Brexit
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30.12.2017 06:07
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Facebook и Twitter должны предоставить максимально подробную
информацию о возможной дезинформационной кампании России во время
референдума о выходе Великобритании из Европейского союза, заявил
глава британского парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту
Дамиан Коллинз. Парламентарий утверждает, что Twitter предоставил
"абсолютно непригодную информацию" Фото: ЕРА По его словам, соцсети
должны предоставить максимально подробную информацию о возможной
дезинформационной кампании России, в том числе рассказать, как они
могут противостоять подобным действиям.Ответить на соответствующий
требование соцсети должны до 18 января.Одним из вариантов санкций
против Facebook и Twitter, по словам Коллинза, может стать
ограничение на рекламу в соцсетях.До этого парламентарий заявлял,
что Twitter предоставил "абсолютно непригодную информацию". Обе
компании, утверждал он, действительно проигнорировали обращение
Великобритании. Facebook, Twitter и Google подозревают Россию
в использовании их интернет-платформ для вмешательства в
избирательную кампанию в США. 31 октября представители этих
компаний давали пояснения в Конгрессе Соединенных
Штатов.В ноябре ученые университета Свонси и Калифорнийского
университета в Беркли заявили, что Россия c помощью ботов и троллей
пыталась повлиять на голосование в Великобритании относительно
выхода страны из Европейского союза.
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