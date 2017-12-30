Facebook и Twitter должны предоставить максимально подробную информацию о возможной дезинформационной кампании России во время референдума о выходе Великобритании из Европейского союза, заявил глава британского парламентского комитета по культуре, СМИ и спорту Дамиан Коллинз. Парламентарий утверждает, что Twitter предоставил "абсолютно непригодную информацию" Фото: ЕРА По его словам, соцсети должны предоставить максимально подробную информацию о возможной дезинформационной кампании России, в том числе рассказать, как они могут противостоять подобным действиям.Ответить на соответствующий требование соцсети должны до 18 января.Одним из вариантов санкций против Facebook и Twitter, по словам Коллинза, может стать ограничение на рекламу в соцсетях.До этого парламентарий заявлял, что Twitter предоставил "абсолютно непригодную информацию". Обе компании, утверждал он, действительно проигнорировали обращение Великобритании. Facebook, Twitter и Google подозревают Россию в использовании их интернет-платформ для вмешательства в избирательную кампанию в США. 31 октября представители этих компаний давали пояснения в Конгрессе Соединенных Штатов.В ноябре ученые университета Свонси и Калифорнийского университета в Беркли заявили, что Россия c помощью ботов и троллей пыталась повлиять на голосование в Великобритании относительно выхода страны из Европейского союза. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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