Израиль официально сообщил ЮНЕСКО о выходе из состава организации в 2018 году, передает со ссылкой на Deutsche Welle.

“29 декабря Израиль официально сообщил Организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) о выходе из ее состава”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что об этом заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азула, добавив, что она “глубоко сожалеет” об этом событии.

Также сообщается, что это решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

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