Володимир Зеленський відвідав КПВВ «Станиця Луганська»
20.11.2019 20:56
20 ноября
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20.11.2019
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Метки: Донбасс, брифинги, деревня Луганская, Зеленский.
20 ноября
Президент України Володимир Зеленський у Станиці Луганській на Луганщині виступив перед пресою. Він сказав, що міст у Станиці відновлений і запрацює через кілька днів. Крім того Зеленський назвав чотири питання для дискусії лідерів «нормандського формату»: повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та вибори на Донбасі.