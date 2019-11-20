20 ноября RSS PDA Mobile Facebook Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ НОВОСТИ ДНЯ: Лайфхаки для любителей картофеля • Зеркаль: Украина "вжарит" Россию на компенсации после решения суда • Мужчинам разрешат брать отпуск, если у них родился ребенок • Сегодня водителей начнут штрафовать за перевозку детей без автокресла • Нацбанк ослабил курс гривни • Ремонт Шулявского моста в Киеве: Кличко поднял цену • Киевлянам пришли неадекватные платежки за тепловсе новости дня Фото и Видео Фоторепортажи Метки: Донбасс, брифинги, деревня Луганская, Зеленский. 20 ноября 157Донбасс, брифинги, деревня Луганская, Зеленский. Президент України Володимир Зеленський у Станиці Луганській на Луганщині виступив перед пресою. Він сказав, що міст у Станиці відновлений і запрацює через кілька днів. Крім того Зеленський назвав чотири питання для дискусії лідерів «нормандського формату»: повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та вибори на Донбасі. Фоторепортажи Популярные теги фотоподборки, история, Донбасс, милиция, Дмитрий Дятлов, Шахтер, город, Львів, фестивали, Путин, митинги, полиция, #Євромайдан, знаменитости, Динамо, тест-драйв, ЗСУ, оккупация, акции, марш, Нацгвардия, корабли, женщины, юмор, соревнования, Карпаты, фотографы, учения, стихийные бедствия, НАТО, досуг, дети, АТО, футбол, джаз, военная техника, традиции, природа, мир, Сергей Смоленцев, праздники, транспорт, музыка, фотопроект, туризм, Россия, Киев, общество, депутаты, солдат, живопись, выставки, самолеты, политика, дизайн, технологии, катастрофы, Львов, Майдан, вера, кошки, фотография, аннексия Крыма, ВСУ, цирк, концерты, животные, спорт, церковь, Александр Зубко, Саакашвили, Верховная Рада, заводы, суд, архитектура, экология, бизнес, война, протесты, политики, авиация, ВМС, Одесса, портрет, фотоконкурсы, уикенд, искусство, путешествия, столкновения, люди, культура, мода, Порошенко, пейзажи, автомобили, парады, зима, беспорядки, выборы, США Утренний кофе Вечерняя водка Леонид Швец фотоподборки, история, Донбасс, милиция, Дмитрий Дятлов, Шахтер, город, Львів, фестивали, Путин, митинги, полиция, #Євромайдан, знаменитости, Динамо, тест-драйв, ЗСУ, оккупация, акции, марш, Нацгвардия, корабли, женщины, юмор, соревнования, Карпаты, фотографы, учения, стихийные бедствия, НАТО, досуг, дети, АТО, футбол, джаз, военная техника, традиции, природа, мир, Сергей Смоленцев, праздники, транспорт, музыка, фотопроект, туризм, Россия, Киев, общество, депутаты, солдат, живопись, выставки, самолеты, политика, дизайн, технологии, катастрофы, Львов, Майдан, вера, кошки, фотография, аннексия Крыма, ВСУ, цирк, концерты, животные, спорт, церковь, Александр Зубко, Саакашвили, Верховная Рада, заводы, суд, архитектура, экология, бизнес, война, протесты, политики, авиация, ВМС, Одесса, портрет, фотоконкурсы, уикенд, искусство, путешествия, столкновения, люди, культура, мода, Порошенко, пейзажи, автомобили, парады, зима, беспорядки, выборы, СШАЛеонид Швец Затихшие, или Не зарекайтесь Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи Президент України Володимир Зеленський у Станиці Луганській на Луганщині виступив перед пресою. Він сказав, що міст у Станиці відновлений і запрацює через кілька днів. Крім того Зеленський назвав чотири питання для дискусії лідерів «нормандського формату»: повернення полонених, припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та вибори на Донбасі. 20.11.2019



новости украины киеве все новости для погода Теги: экономика