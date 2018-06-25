|Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин
|25.06.2018 23:46
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Кроме того, политзаключенный ожидает встреча с омбудсменом ДенисовойПо словам общественного адвоката заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марка Фейгина, Сущенко передал Олегу Сенцов просьбу "беречь себя и отказаться от голодовки".
Фото: ukrinform.ua
"Только что вышел от Романа Сущенко с Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцов, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно" , - сообщил Фейгин.
Он добавил, что Сущенко передает Украинская омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.
"Он тоже ее очень ждет" , - уточнил защитник.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным .
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