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Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин
25.06.2018 23:46
Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин
Кроме того, политзаключенный ожидает встреча с омбудсменом Денисовой
По словам общественного адвоката заключенного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марка Фейгина, Сущенко передал Олегу Сенцов просьбу "беречь себя и отказаться от голодовки".
Сущенко просит Сенцова прекратить голодовку, - Фейгин Фото: ukrinform.ua

"Только что вышел от Романа Сущенко с Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцов, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно" , - сообщил Фейгин.

Он добавил, что Сущенко передает Украинская омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

"Он тоже ее очень ждет" , - уточнил защитник.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой предоставить уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой доступ к политзаключенным .

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