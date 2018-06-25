Кроме того, политзаключенный ожидает встреча с омбудсменом Денисовой

"Только что вышел от Романа Сущенко с Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцов, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно" , - сообщил Фейгин.

Он добавил, что Сущенко передает Украинская омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

"Он тоже ее очень ждет" , - уточнил защитник.