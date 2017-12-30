Женщина за раз украла из гипермаркета 220 "киндер-сюрпризов" По теме: Во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась вынести из гипермаркета 220 конфет "киндер-сюрприз",передает со ссылкой на . Воровку задержали 28 декабря в 16:30 в одном из гипермаркетов на ул. Богдана Хмельницкого, сообщает полиция Львова. 33-летняя киевлянка похитила из торгового зала 220 "киндер-сюрпризов". Вместе они стоили более 7 тыс. грн. "За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет", - подытожили в полиции. 26 декабря в центре ограбили магазин верхней одежды Rapsodi. Стеклянные двери в магазин неизвестные разбили ломом.











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