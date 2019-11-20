|Максим Галкін і Алла Пугачова не дають гроші своїм дітям
|20.11.2019 21:14
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Справа в тому, що у Максима Галкіна і у Алли Пугачової досить суворі погляди на виховання дітей. Алла стала матір'ю в 64 роки, а Галкіну тоді було 37 років. Вони дуже відповідально підходять до виховання дітей, і планують кожен свій крок.
Нещодавно Пугачова проговорилася, що не дає 6-річним Лізі і Гаррі ніяких кишенькових грошей. Примадонна це пояснила дуже просто - вони маленькі, і ще не працюють, тому у них немає грошей.
Звичайно, батьки дають дітям все необхідне для їхнього комфорту і розвитку. Ліза з Гаррі ходять в дитячий сад "Кіт у чоботях" де вони вивчають французьку мову. Приблизно 70 тис. грн йде в місяць на одну дитину за відвідування дитячого садка.
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