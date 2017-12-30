|В Иране проходят массовые антиправительственные акции протеста
|30.12.2017 06:23
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В шести городах Ирана второй день подряд проходят антиправительственные протесты, передает со ссылкой на Deutsche Welle.
“В ряде городов Ирана второй день подряд проходят массовые протесты”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что акции проходят в шести городах страны.
Как сообщает издание, они направлены против экономической политики правительства, безработицы и высоких цен.
Напомним, вчера в некоторых городах Перу произошли столкновения между протестующими против помилования бывшего президента страны Альберто Фухимори и правоохранителями.
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