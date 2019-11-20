Погода, Новости, загрузка...
Исследование: студенты, которые не завтракают, хуже учатся
20.11.2019 21:39
Ученые выяснили, что те учащиеся, которые игнорируют завтрак, получают более низкие баллы, чем те, кто утром принимает пищу Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 