Вічне літо - так можна назвати останні місяці Санти Дімопулос, які вона проводить як не з сином та рідними в Єгипті, то на Мальдівах в особистій віллі на березі моря. Днями ж зірка опублікувала нові пікантні світлини, позначивши геотегом з Маямі, Флорида.



На фото Санта позує у чорному бікіні, демонструючи ідеальну підтягнуту фігуру. Зірка часу дарма не гає і активно займається йогою, налагоджуючи і фізичний стан, і думки.



З кожним роком я приходжу до того, що найправильніші рішення ухвалювалися не доводами розуму а серцем, його внутрішнім биттям. Я відчуваю людей, з якими мені добре, речі, які відображають мій стан, справи, які мені до душі. Це так важливо, щоб усередині було все по поличках…", - пише під фото Санта.





ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура які мені фото санта стан Теги: фішки