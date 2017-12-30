|Санта Дімопулос у чорному бікіні влаштувала відверту йогу біля басейну (ФОТО)
|30.12.2017 06:32
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На фото Санта позує у чорному бікіні, демонструючи ідеальну підтягнуту фігуру. Зірка часу дарма не гає і активно займається йогою, налагоджуючи і фізичний стан, і думки.
З кожним роком я приходжу до того, що найправильніші рішення ухвалювалися не доводами розуму а серцем, його внутрішнім биттям. Я відчуваю людей, з якими мені добре, речі, які відображають мій стан, справи, які мені до душі. Це так важливо, щоб усередині було все по поличках…", - пише під фото Санта.
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