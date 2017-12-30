В зоне проведения АТО представители наблюдательной миссии ОБСЕ в сутки зафиксировали 75 взрывов. Об этом говорится в отчете организации от 29 декабря, передает

“В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав, в частности, большее количество взрывов (примерно 70 против 10 соответственно)”, — говорится в сообщении.

Отметим, что в отчете приведены данные за период с 27 декабря по 28 декабря.

Как сообщал боевик “ДНР” не позволил ОБСЕ проверить место отвода тяжелого вооружения.

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