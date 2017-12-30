Американские военные занимаются в Сирии уничтожением и поимкой боевиков, заверила официальный представитель Пентагона Ребекка Риберих. Пентагон: Нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников Фото: uk.wikipedia.org Она заверила, что американские военные занимаются уничтожением и поимкой боевиков.По словам Риберих, у международной коалиции, возглавляемой США, "нет никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые в прошлом были обескураживающе неточными". 26 декабря глава Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что на американской военной базе в Сирии Эт-Танф проходят подготовку отряды боевиков.27 декабря зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" отразил две ракетные атаки по российской авиабазе Хмеймим.Зампред комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что нападение "было бы невозможным без участия США". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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