Американские военные занимаются в Сирии уничтожением и поимкой
боевиков, заверила официальный представитель Пентагона Ребекка
Риберих. Пентагон: Нет никакого доверия нелепым заявлениям
российских чиновников Фото: uk.wikipedia.org Она заверила, что
американские военные занимаются уничтожением и поимкой боевиков.По
словам Риберих, у международной коалиции, возглавляемой США, "нет
никакого доверия нелепым заявлениям российских чиновников, которые
в прошлом были обескураживающе неточными". 26 декабря глава
Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что на
американской военной базе в Сирии Эт-Танф проходят подготовку
отряды боевиков.27 декабря зенитный ракетно-пушечный комплекс
"Панцирь" отразил две ракетные атаки по российской авиабазе
Хмеймим.Зампред комитета Совета Федерации России по обороне и
безопасности Франц Клинцевич отметил, что нападение "было бы
невозможным без участия США".
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